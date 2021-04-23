Держал за горло, чтобы не убежала: на Закарпатье арестовали насильника школьницы

В Виноградове на Закарпатье полиция поместила под стражу 20-летнего парня, который подозревается в изнасиловании школьницы.

Инцидент произошел днем ​​19 апреля на территории бывшего совхоза-завода. В полицию об изнасиловании сообщил отец девочки.

Как выяснилось, задержанный парень проживал в одном районе и долгое время был знаком со своей жертвой.

По данным полиции, он уже был ранее судим за преступление, связанное с наркотиками.

Местным журналистам 15-летняя девочка рассказала, что парень набросился на нее по дороге в школу.

Сначала он пытался пригласить школьницу на кофе, а после отказов становился все более агрессивным.

Чтобы школьница не смогла позвать на помощь, нападающий держал ее за горло и закрывал рот рукой.

— Он меня потянул за собой: я пыталась вырваться, но не смогла. В колхозе начал меня душить, пригрозил, что если не возьму в ***, он меня убьет на месте. После изнасилования сказал, что забеременею от него.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента. Уголовное производство открыто по ст. 152 (Изнасилование) УК Украины.

По доводами прокурора подозреваемый взят под стражу без возможности внесения залога.

Попытка изнасилования на Сумщине

В конце марта в Кролевце парень набросился на несовершеннолетнего школьницу, но от изнасилования девушку спасли прохожие.

Нападающий повалил школьницу на землю и пытался взыскать с нее джинсы. Девушка плакала и умоляла о помощи: когда парень понял, что их услышали, быстро убежал.

Полиция нашла нападающего уже уже через час: им оказался 19-летний парень, ранее неоднократно судимый за кражи и разбой.

Источники: Закарпатская областная прокуратура, Первый