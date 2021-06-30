Возле озера в одном из сел Измаильского района Одесской области произошла трагедия — погиб пятилетний мальчик, который отдыхал с отцом.

Ребенок залез в трансформаторную будку, двери которой по неизвестным причинам были открыты.

Мальчик получил поражение током, несовместимое с жизнью.

Полиция открыла уголовное производство по трем статьям УКУ.

В частности, п. 2 ч. 2 ст. 115 — Умышленное убийство с пометкой несчастный случай, ч. 1 ст. 166 — Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство, а также ч. 1 ст. 272 — Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Следователи должны выяснить, почему опасный объект не был заперт, а маленький мальчик был не под присмотром отца. Мужчине грозит ограничение свободы от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.