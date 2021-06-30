Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Под Одессой пятилетнего мальчика убило током в трансформаторной будке

5-річного хлопчика вбило струмом

Возле озера в одном из сел Измаильского района Одесской области произошла трагедия — погиб пятилетний мальчик, который отдыхал с отцом.

Ребенок залез в трансформаторную будку, двери которой по неизвестным причинам были открыты.

Мальчик получил поражение током, несовместимое с жизнью.

Полиция открыла уголовное производство по трем статьям УКУ.

В частности, п. 2 ч. 2 ст. 115 — Умышленное убийство с пометкой несчастный случай, ч. 1 ст. 166 — Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство, а также ч. 1 ст. 272 — Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

5-річного хлопчика вбило струмом

Фото: Нацполіція

Следователи должны выяснить, почему опасный объект не был заперт, а маленький мальчик был не под присмотром отца. Мужчине грозит ограничение свободы от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Читайте
Смерть ребенка на экскурсии: у его классного руководителя случился сердечный приступ

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка