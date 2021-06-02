Смерть ребенка на экскурсии: у его классного руководителя случился сердечный приступ

Классный руководитель мальчика, погибшего во время экскурсии к водопаду на Львовщине получил сердечный приступ.

Также в больницу попал учитель, который бросился в воду, чтобы спасти ребенка. У него диагностировали переохлаждение, также педагог сильно наглотался воды. Оба учителя доставлены в больницу в городе Сколе.

В ГСЧС также сообщили подробности инцидента и отметили, что тело ребенка зацепилось за дерево и чтобы освободить его пришлось применить бензопилы.

После этого мальчика вытащили на берег с помощью спасательных веревок и передали медикам, которые констатировали смерть.

Сообщается, что ребенок был 2009 года рождения.

Львовский городской совет сообщает, что Управление образования создаст комиссию для расследования фактов трагедии.

Трагедия на Стрыйщине

2 июня в селе Каменка Стрыйского района Львовской области во время школьной экскурсии к водопаду погиб шестиклассник.

Мальчик подошел слишком близко к воде, поскользнулся на мокрой поверхности и упал вниз.