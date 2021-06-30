Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Під Одесою п’ятирічного хлопчика вбило струмом у трансформаторній будці

5-річного хлопчика вбило струмом

Біля озера в одному з сіл Ізмаїльського району Одеської області сталася трагедія – загинув п’ятирічний хлопчик, який відпочивав з батьком.

Дитина залізла до трансформаторної будки, двері якої з невідомих причин були відчинені.

Хлопчик отримав ураження струмом, несумісне з життям.

Поліція відкрила кримінальне провадження за трьома статтями ККУ.

Зокрема, п. 2 ч. 2 ст. 115  – Умисне вбивство з позначкою нещасний випадок, ч. 1 ст. 166 – Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, а також ч. 1 ст. 272 – Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

5-річного хлопчика вбило струмом

Фото: Нацполіція

Слідчі мають з’ясувати, чому небезпечний об’єкт не був замкнений, а маленький хлопчик був не під наглядом батька. Чоловікові загрожує обмеження волі від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий термін.

Читайте
Смерть дитини на екскурсії: у його класного керівника стався серцевий напад

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка