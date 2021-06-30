Біля озера в одному з сіл Ізмаїльського району Одеської області сталася трагедія – загинув п’ятирічний хлопчик, який відпочивав з батьком.

Дитина залізла до трансформаторної будки, двері якої з невідомих причин були відчинені.

Хлопчик отримав ураження струмом, несумісне з життям.

Поліція відкрила кримінальне провадження за трьома статтями ККУ.

Зокрема, п. 2 ч. 2 ст. 115 – Умисне вбивство з позначкою нещасний випадок, ч. 1 ст. 166 – Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, а також ч. 1 ст. 272 – Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Слідчі мають з’ясувати, чому небезпечний об’єкт не був замкнений, а маленький хлопчик був не під наглядом батька. Чоловікові загрожує обмеження волі від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий термін.