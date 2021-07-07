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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

Авиакатастрофа в Польше: стали известны подробности и состояние украинцев

вертоліт

Угрозы жизни трех украинцев, которые 6 июля пострадали во время падения гражданского вертолета в озеро Талты в Варминско-Мазурском воеводстве Польши, нет.

Сейчас пострадавшие, среди которых пилот и двое пассажиров, госпитализированы. Их состояние –стабильное.

– Консульство Украины в Гданьске предоставляет гражданам необходимую помощь и поддерживает контакт с больницей, – говорит спикер МИД Украины Олег Николенко.

Кроме того, официальное представительство Украины взаимодействует с правоохранительными органами и Государственной комиссией Польши по расследованию авиационных аварий для выяснения причин чрезвычайного происшествия.

Утром 6 июля вертолет с украинцами на борту упал в озеро в Польше.

Проблемы с двигателем у вертолета начались вскоре после взлета. Он постепенно опускался, пока не утонул. Раненых из воды вытащили туристы, которые проплывали рядом.

Известно, что мать с 17-летней дочерью, которые были на борту, имеют травмы позвоночника.

Источник: УНН

Фото: Depositphotos

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