Угрозы жизни трех украинцев, которые 6 июля пострадали во время падения гражданского вертолета в озеро Талты в Варминско-Мазурском воеводстве Польши, нет.

Сейчас пострадавшие, среди которых пилот и двое пассажиров, госпитализированы. Их состояние –стабильное.

– Консульство Украины в Гданьске предоставляет гражданам необходимую помощь и поддерживает контакт с больницей, – говорит спикер МИД Украины Олег Николенко.

Кроме того, официальное представительство Украины взаимодействует с правоохранительными органами и Государственной комиссией Польши по расследованию авиационных аварий для выяснения причин чрезвычайного происшествия.

Утром 6 июля вертолет с украинцами на борту упал в озеро в Польше.

Проблемы с двигателем у вертолета начались вскоре после взлета. Он постепенно опускался, пока не утонул. Раненых из воды вытащили туристы, которые проплывали рядом.

Śmigłowiec wpadł do jeziora Tałty na Mazurach. Na pokładzie były trzy osoby.https://t.co/DJ9QVndftn pic.twitter.com/pwmDywNL0H — Fakty RMF FM (@RMF24pl) July 6, 2021

Известно, что мать с 17-летней дочерью, которые были на борту, имеют травмы позвоночника.