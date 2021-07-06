Сегодня утром в Польше вертолет с гражданами Украины на борту упал в воду. В результате крушения пострадали три украинца.

Эту информацию подтвердили местные спасательные службы. Трех людей доставили в больницу. Полиция начала расследование крушения.

По свидетельствам очевидцев, вскоре после взлета у вертолета начались проблемы с двигателем. Постепенно он начал опускаться, пока не упал в воду. В конечном итоге самолет полностью затонул.

Проезжающие на катере туристы вытащили из воды раненых. Затем пассажиров вертолета доставили в больницу. Известно, что на вертолете летали граждане Украины, которые проживали в Польше.

Наиболее тяжело раненую женщину доставили ​​в больницу с травмой позвоночника. Ее 17-летнюю дочь с такой же травмой доставили в больницу на вертолете Польской медицинской авиации.

Обломки вертолета на глубине 13 метров уже обследовали спасатели. Вследствие аварии происходит утечка топлива в озеро, однако, по словам спасателей, она не предоставляет опасности, поскольку жидкость испаряется.

Полиция под контролем прокуратуры начала расследование крушения вертолета. Установлено, что пилот был трезвым во время полета.

Источник: RMF24