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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

Авіакатастрофа в Польщі: стали відомі подробиці й стан українців

вертоліт

Загрози життю трьох українців, які 6 липня постраждали під час падіння цивільного вертольоту в озеро Талти у Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі, немає.

Наразі постраждалі, серед яких пілот та двоє пасажирів, госпіталізовані. Їхній стан – стабільний.

– Консульство України в Ґданську надає громадянам необхідну допомогу та підтримує контакт із лікарнею, – говорить речник МЗС України Олег Ніколенко.

Крім того, офіційне представництво України взаємодіє із правоохоронними органами та Державною комісією Польщі з розслідування авіаційних аварій для з’ясування причин надзвичайної події.

Уранці 6 липня вертоліт з українцями на борту впав у озеро в Польщі.

Проблеми з двигуном у гвинтокрила почалися незабаром після зльоту. Він поступово опускався, доки не затонув. Поранених із води витягли туристи, які пропливали поряд.

Відомо, що мати з 17-річною дочкою, які були на борту, мають травми хребта.

Джерело: УНН

Фото: Depositphotos

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