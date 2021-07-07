Загрози життю трьох українців, які 6 липня постраждали під час падіння цивільного вертольоту в озеро Талти у Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі, немає.

Наразі постраждалі, серед яких пілот та двоє пасажирів, госпіталізовані. Їхній стан – стабільний.

– Консульство України в Ґданську надає громадянам необхідну допомогу та підтримує контакт із лікарнею, – говорить речник МЗС України Олег Ніколенко.

Крім того, офіційне представництво України взаємодіє із правоохоронними органами та Державною комісією Польщі з розслідування авіаційних аварій для з’ясування причин надзвичайної події.

Уранці 6 липня вертоліт з українцями на борту впав у озеро в Польщі.

Проблеми з двигуном у гвинтокрила почалися незабаром після зльоту. Він поступово опускався, доки не затонув. Поранених із води витягли туристи, які пропливали поряд.

Śmigłowiec wpadł do jeziora Tałty na Mazurach. Na pokładzie były trzy osoby.https://t.co/DJ9QVndftn pic.twitter.com/pwmDywNL0H — Fakty RMF FM (@RMF24pl) July 6, 2021

Відомо, що мати з 17-річною дочкою, які були на борту, мають травми хребта.