Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Максим Зайченко |

Авария в киевском микрорайоне Жуляны: без света 80 многоэтажек и 600 частных домов

електрика лічильник

В Киеве в микрорайоне Жуляны из-за аварии без электричества почти 80 многоэтажек и 600 частных домов. Утром 9 июля произошла авария на энергооборудовании.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Киевские электросети.

— Мы ликвидируем аварию на энергооборудовании, питающем микрорайон Жуляны. Сегодня, в 10:50 произошло аварийное отключение одной из секций оборудования на подстанции Теремки. Из-за этого остались обесточенными 78 многоэтажек и около 600 частных жилых домов в микрорайоне Жуляны, — сообщили в компании.

Сейчас специалисты выясняют причины аварийной ситуации, чтобы приступить к ее устранению. О восстановлении электроснабжения сообщат дополнительно.

Читайте
В Украине из-за непогоды обесточены 29 населенных пунктов

Источник: ДТЭК Киевские электросети

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка