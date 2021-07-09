В Киеве в микрорайоне Жуляны из-за аварии без электричества почти 80 многоэтажек и 600 частных домов. Утром 9 июля произошла авария на энергооборудовании.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Киевские электросети.

— Мы ликвидируем аварию на энергооборудовании, питающем микрорайон Жуляны. Сегодня, в 10:50 произошло аварийное отключение одной из секций оборудования на подстанции Теремки. Из-за этого остались обесточенными 78 многоэтажек и около 600 частных жилых домов в микрорайоне Жуляны, — сообщили в компании.

Сейчас специалисты выясняют причины аварийной ситуации, чтобы приступить к ее устранению. О восстановлении электроснабжения сообщат дополнительно.

Источник: ДТЭК Киевские электросети