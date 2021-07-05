По состоянию на утро 5 июля в Украине из-за последствий непогоды обесточены 29 населенных пунктов. Больше всего — в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

— В результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 29 населенных пунктов в четырех областях (Киевская — 20, Донецкая — пять, Запорожская — три и Кировоградская — один). К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, — сообщили в ведомстве.

Кроме того, вечером 4 июля в Бердянске Запорожской области из-за интенсивного дождя временно были обесточены 110 баз отдыха Бердянской косы. Ночью 5 июля электроснабжение восстановили.

Погода на 5 июля

Синоптики прогнозируют дожди и грозы, но не на всей территории Украины. Столбики термометров не будут показывать выше +30 тепла.

По всей стране в ближайшее время погода будет без особых изменений, а вот через неделю жара усилится.