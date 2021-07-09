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Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

Аварія в київському мікрорайоні Жуляни: без світла 80 багатоповерхівок і 600 приватних будинків

електрика лічильник

У Києві в мікрорайоні Жуляни через аварію без електрики майже 80 багатоповерхівок і 600 приватних будинків. Вранці 9 липня сталась аварія на енергоустаткуванні. 

Про це повідомляє прес-служба ДТЕК Київські електромережі.

– Ми ліквідуємо аварію на енергоустаткуванні, що живить мікрорайон Жуляни. Сьогодні, о 10:50 сталося аварійне відключення однієї з секцій обладнання на підстанції Теремки. Через це залишилися знеструмленими 78 багатоповерхівок та близько 600 приватних житлових будинків у мікрорайоні Жуляни, – повідомили в компанії. 

Оновлено 15.10

Фахівці ДТЕК відновили електропостачання у київському мікрорайоні Жуляни. 

Світло до усіх знеструмлених помешкань повернули о 14.00, співробітники ДТЕК досі проводять обстеження обладнання і з’ясовують причини аварії.

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Джерело: ДТЕК Київські електромережі

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