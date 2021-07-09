Монтировали порно с должниками: полиция разоблачила коллекторские компании в 5 областях

Нацполиция разоблачила сотрудников коллекторских компаний, которые действовали от имени НАПК, запугивали должников и монтировали с их фотографиями порнографические материалы.

Коллекторы звонили людям и представлялись представителями официальных властных структур, в частности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Они заставляли людей погасить долги, часто даже те, которых не существует.

В случае отказа заемщиков запугивали расправой и распространением фальсифицированных порнографических материалов.

Вымогателями были как гражданские лица, так и исполнители и нотариусы. Действовали такие коллекторские компании в Киевской области, в Виннице, Черкассах, Житомире и Херсоне.

Правоохранители провели обыски в их офисах и изъяли ряд доказательств — документацию, технику и мобильные телефоны. Возбуждены уголовные производства по трем статьям Уголовного кодекса:

по ч.4 ст.189 (вымогательство);

по ч.3 ст.301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов);

по ч.2 ст.355 (Принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств).

После проведения экспертизы изъятых доказательств действиям злоумышленников будет предоставлена ​​соответствующая правовая квалификация.