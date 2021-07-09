Монтували порно з боржниками: поліція викрила колекторські компанії у 5 областях

Нацполіція викрила співробітників колекторських компаній, які діяли від імені НАЗК, залякували боржників та монтували з їхніми фотографіями порнографічні матеріали.

Колектори телефонували людям і представлялися представниками офіційних владних структур, зокрема Національного агенства з питань запобігання корупції (НАЗК). Вони змушували людей погасити борги, часто навіть ті, яких не існує.

У разі відмови позичальників залякували розправою та розповсюдженням сфальсифікованих порнографічних матеріалів.

Вимагачами були як цивільні особи, так і виконавці та нотаріуси. Діяли такі колекторські компанії у Київській області, у Вінниці, Черкасах, Житомирі та Херсоні.

Правоохоронці провели обшуки в їхніх офісах і вилучили низку доказів – документацію, техніку та мобільні телефони. Відкрито кримінальні провадження за трьома статтями Кримінального Кодексу:

за ч.4 ст.189 (Вимагання);

ч.3 ст.301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдженням порнографічних предметів);

ч.2 ст.355 (Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань).

Після проведення експертизи вилучених доказів діям зловмисників буде надана відповідна правова кваліфікація.