ДТП на Ровенщине: стала известна причина аварии автобуса Киев — Вроцлав

В Ровенской области ночью произошло ДТП под городом Радивилов на автодороге Восточный. Стала известна причина аварии автобуса Киев — Вроцлав.

По данным полиции, водитель двухэтажного автобуса Setra, двигаясь из Киева в Радивилов, не справился с управлением, после чего транспорт перевернулся в кювет.

Правоохранители выяснили, что 43-летний житель Хмельницкой области пытался избежать наезда на пешехода — 22-летнего жителя села Серебряное, который двигался навстречу проезжей частью.

Стало известно, что в салоне находились двое водителей и около 58 пассажиров — жителей Киева, а также Ровенской Львовской и Закарпатской областей.

В результате ДТП 23 украинца получили травмы. Пешехода и двух пассажиров госпитализировали в реанимационное отделение больницы, еще двое находятся в травматологии, еще 11 человек — в Радивиловской ЦРБ с незначительными травмами.

Также семь пассажиров обследуют медики в Бродовской центральной городской больницы. Украинцев госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Прокуратура начала досудебное расследование по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

17 июля ночью произошло ДТП на Ровенщине с участием автобуса Киев — Вроцлав. Транспорт, в салоне которого находилось около 60 человек, перевернулся в кювет.