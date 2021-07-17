ДТП на Рівненщині: стала відома причина аварії автобуса Київ – Вроцлав

У Рівненській області вночі сталася ДТП під містом Радивилів на автодорозі Східний. Стала відома причина аварії автобуса Київ – Вроцлав.

За даними поліції, водій двоповерхового автобуса Setra, рухаючись з Києва до Радивилова, не впорався з керуванням, після чого транспорт перекинувся у кювет.

Правоохоронці з’ясували, що 43-річний житель Хмельниччини намагався уникнути наїзду на пішохода – 22-річного жителя села Срібне, який рухався назустріч проїзною частиною.

Стало відомо, що у салоні перебувало двоє водіїв та близько 58 пасажирів – жителів Києва, а також Рівненської Львівської та Закарпатської областей.

У результаті ДТП 23 українців зазнали травм. Пішохода та двох пасажирів госпіталізували у реанімаційне відділення лікарні, ще двоє перебувають у травматології, ще 11 осіб – у Радивилівській ЦРЛ з незначними травмами.

Також сімох пасажирів обстежують медики у Бродівській центральній міській лікарні. Українців госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Правоохоронці з’ясовують обставини аварії.

17 липня вночі сталася ДТП на Рівненщині з участю автобуса Київ – Вроцлав. Транспорт, у салоні якого перебувало близько 60 людей, перекинувся у кювет.