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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

На Ровенщине перевернулся автобус Киев — Вроцлав: 16 украинцев госпитализированы

На Ровенщине перевернулся автобус Киев — Вроцлав: 16 украинцев госпитализированы

В Ровенской области произошло ДТП с участием автобуса рейсового сообщения Киев — Вроцлав, который перевернулся в кювет.

На момент ДТП в салоне автобуса находилось 40 граждан Украины. Сейчас в больницу госпитализировали 16 человек.

ДТП в Ровенской области — подробности ДТП происшествия 17 июля возле города Радивилов

Их состояние оценивают медицинские работники. 15 человек находятся в Радивиловской, а один человек в Бродовской больнице.

Спасатели вывели из автобуса 10 пассажиров. Одного украинца зажало между сиденьями — его деблокировали с помощью специального инструмента.

Авария произошла ночью 17 июля на Дубенщине на автодороге между селом Крупец и городом Радивилов Дубенского района.

ДТП в Ровенской области — подробности ДТП происшествия 17 июля возле города Радивилов

Для оказания помощи и ликвидации последствий ДТП привлекли 20 спасателей из городов Дубно и Радивилова, а также пять единиц спецтехники ДСНС. Сейчас все обстоятельства аварии выясняют работники полиции.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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