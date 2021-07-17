В Николаевской области утром 17 июля упал вертолет Ми-2 (Меридиан-Авиа-Агро). После аварии авиалайнер загорелся.

В результате катастрофы погибли два человека, находившиеся на борту самолета. Среди них пилот и его помощник.

Вертолет упал возле села Зайвое Николаевского района в 6.08 утра. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в 6.35 огонь ликвидировали на площади 6 кв. м.

Для ликвидации пожара и деблокации погибших привлекли восемь спасателей и две единицы техники ДСНС.

Накануне в Польше в озеро упал вертолет с украинцами, находившимися на борту самолета. В результате авиакатастрофы пострадали трое граждан Украины.

Известно, что двое из них получили травмы позвоночника, в частности, 17-летняя девушка. Пострадавших госпитализировали в местную больницу.