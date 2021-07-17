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Юлія Захарченко |

На Миколаївщині впав вертоліт: двоє людей загинуло

На Миколаївщині впав вертоліт: двоє людей загинуло

У Миколаївській області вранці 17 липня впав вертоліт Мі-2 (Меридіан-Авіа-Агро). Після аварії авіалайнер загорівся.

У результаті катастрофи загинуло двоє людей, які перебували на борту літака. Серед них пілот та його помічник.

Падіння вертольота у Миколаївській області: що відомо про аварію

Вертоліт впав поблизу села Зайве Миколаївського району о 6.08 ранку. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, о 6.35 вогонь ліквідували на площі 6 кв. м.

Для ліквідації пожежі та деблокації загиблих осіб залучили восьмеро рятувальників та дві одиниці техніки ДСНС.

Падіння вертольота у Миколаївській області: що відомо про аварію

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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