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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Возле Гавайских островов упал грузовой самолет Boeing 737

вантажний літак Boeing 737

2 июля вблизи Гавайский островов в воду упал грузовой самолет Boeing 737. По предварительным данным, падение произошло из-за проблем с двигателем.

Boeing 737 упал в воду возле берегов Гонолулу. Это произошло после возникших проблем с двигателем.

На борту самолета находилось два человека — пилоты. Их спасли сотрудники Береговой охраны США. Подробности инцидента пока неизвестны.

По данным американского СМИ, экипаж лайнера сообщил о неполадках и пытался вернуться в аэропорт, однако упал.

Пилоты сообщили в Федеральное управление гражданской авиации (FAA) о неисправности двигателя и попытались вернуться в Гонолулу, но им пришлось посадить самолет на воду.

Источник: CNBC

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