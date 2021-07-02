2 июля вблизи Гавайский островов в воду упал грузовой самолет Boeing 737. По предварительным данным, падение произошло из-за проблем с двигателем.
Boeing 737 упал в воду возле берегов Гонолулу. Это произошло после возникших проблем с двигателем.
На борту самолета находилось два человека — пилоты. Их спасли сотрудники Береговой охраны США. Подробности инцидента пока неизвестны.
По данным американского СМИ, экипаж лайнера сообщил о неполадках и пытался вернуться в аэропорт, однако упал.
NEW: Boeing 737 cargo plane with 2 people on board crashes off Hawaii https://t.co/wpqwGVkHAW pic.twitter.com/BgeeqYVaas
— BNO News (@BNONews) July 2, 2021
Пилоты сообщили в Федеральное управление гражданской авиации (FAA) о неисправности двигателя и попытались вернуться в Гонолулу, но им пришлось посадить самолет на воду.
Источник: CNBC