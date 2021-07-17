ДТП у Рівненській області – подробиці ДТП події 17 липня біля міста Радивилів

У Рівненській області сталася ДТП з участю автобуса рейсового сполучення Київ – Вроцлав, який перекинувся у кювет.

На момент ДТП у салоні автобуса перебувало 40 громадян України. Наразі у лікарню госпіталізували 16 людей.

Їхній стан оцінюють медичні працівники. 15 осіб перебувають у Радивилівській, а одна людина у Бродівській лікарні.

Рятувальники вивели з автобуса 10 пасажирів. Одного українця затиснуло між сидіннями – його деблокували за допомогою спеціального інструмента.

Аварія сталася вночі 17 липня на Дубенщині на автодорозі між селом Крупець та містом Радивилів Дубенського району.

Для надання допомоги та ліквідації наслідків ДТП залучили 20 рятувальників з міст Дубно та Радивилова, а також п’ять одиниць спецтехніки ДСНС. Наразі всі обставини аварії з’ясовують працівники поліції.