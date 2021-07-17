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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

На Рівненщині перекинувся автобус Київ – Вроцлав: 16 українців госпіталізували

На Рівненщині перекинувся автобус Київ – Вроцлав: 16 українців госпіталізували

У Рівненській області сталася ДТП з участю автобуса рейсового сполучення Київ – Вроцлав, який перекинувся у кювет.

На момент ДТП у салоні автобуса перебувало 40 громадян України. Наразі у лікарню госпіталізували 16 людей.

ДТП у Рівненській області – подробиці ДТП події 17 липня біля міста Радивилів

Їхній стан оцінюють медичні працівники. 15 осіб перебувають у Радивилівській, а одна людина у Бродівській лікарні.

Рятувальники вивели з автобуса 10 пасажирів. Одного українця затиснуло між сидіннями – його деблокували за допомогою спеціального інструмента.

ДТП у Рівненській області – подробиці ДТП події 17 липня біля міста Радивилів

Аварія сталася вночі 17 липня на Дубенщині на автодорозі між селом Крупець та містом Радивилів Дубенського району.

ДТП у Рівненській області – подробиці ДТП події 17 липня біля міста Радивилів

Для надання допомоги та ліквідації наслідків ДТП залучили 20 рятувальників з міст Дубно та Радивилова, а також п’ять одиниць спецтехніки ДСНС. Наразі всі обставини аварії з’ясовують працівники поліції.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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