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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

Оставили без присмотра: на Харьковщине утонула шестилетняя девочка

річка, вода, водойма, втопитися

В одном из водоемов поселка Гуты Богодуховского района Харьковской области утонула шестилетняя девочка, которая пытаясь помыть там руки.

Как сообщило областное управление полиции, ребенок гулял возле водоема без присмотра взрослых.

Малышка наклонилась, потеряла равновесие, что и привело к трагичным последствиям.

На место происшествия выехали полицейские и сотрудники ГСЧС Украины. Водолазам удалось извлечь тело ребенка из воды.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

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Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Фото: Depositphotos

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