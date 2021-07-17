В Польше утонул двухлетний украинец: родителей обвинили в убийстве

На западе Польши в озере Шперек утонул двухлетний ребенок из Украины.
Мальчик без присмотра покинул летний дом в развлекательном центре Лидо и упал в водоем.
Ребенка в водоеме обнаружил посторонний, который вызвал Скорую помощь. Медики пытались реанимировать малыша, однако это не принесло результатов.
Родителей мальчика, находившихся в состоянии алкогольного опъянения, удалось обнаружить уже во время спасательной операции.
Против них выдвинуты обвинения в непредумышленном убийстве. Теперь родителям грозит до пяти лет лишения свободы.