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Факты / Украина
Дмитро Кудрявцев |

В Польше утонул двухлетний украинец: родителей обвинили в убийстве

Озеро Світязь

На западе Польши в озере Шперек утонул двухлетний ребенок из Украины.

Мальчик без присмотра покинул летний дом в развлекательном центре Лидо и упал в водоем.

Ребенка в водоеме обнаружил посторонний, который вызвал Скорую помощь. Медики пытались реанимировать малыша, однако это не принесло результатов.

Родителей мальчика, находившихся в состоянии алкогольного опъянения, удалось обнаружить уже во время спасательной операции.

Против них выдвинуты обвинения в непредумышленном убийстве. Теперь родителям грозит до пяти лет лишения свободы.

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