Залишили без нагляду: на Харківщині потонула шестирічна дівчинка

В одному з водоймищ селища Гути Богодухівського району Харківської області потонула шестирічна дівчинка, яка намагаючись помити там руки.

Як повідомило обласне управління поліції, дитина гуляла біля водойми без нагляду дорослих.

Малятко нахилилося, втратило рівновагу, що й призвело до трагічних наслідків.

На місце події виїхали поліцейські та співробітники ДСНС України. Водолазам вдалося витягнути тіло дитини з води.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.