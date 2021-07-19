Во двор журналиста бросили три коктейля Молотова в Харьковской области

В Харьковской области в селе Циркуны во двор дома журналиста бросили три бутылки с огнеопасной жидкостью. Причастным грозит до трех лет лишения свободы.

С соответствующим заявлением в полицию обратился 35-летний представитель информационного агентства.

По адресу выехала следственно-оперативная группа.

Правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет тюрьмы.

Сейчас силовики ищут причастных к этому преступлению.

В Харьковской области во двор журналиста бросили три коктейля Молотова / 3 фотографии

Работники полиции провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.