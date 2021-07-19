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Факты / Происшествия
Максим Зайченко |

В Харьковской области во двор журналиста бросили три коктейля Молотова

коктейл молотова нацпол

В Харьковской области в селе Циркуны во двор дома журналиста бросили три бутылки с огнеопасной жидкостью. Причастным грозит до трех лет лишения свободы.

С соответствующим заявлением в полицию обратился 35-летний представитель информационного агентства.

По адресу выехала следственно-оперативная группа.

Правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет тюрьмы.

Сейчас силовики ищут причастных к этому преступлению.

Во двор журналиста бросили три коктейля Молотова в Харьковской области
Во двор журналиста бросили три коктейля Молотова в Харьковской области
Во двор журналиста бросили три коктейля Молотова в Харьковской области
Во двор журналиста бросили три коктейля Молотова в Харьковской области
Во двор журналиста бросили три коктейля Молотова в Харьковской области
Во двор журналиста бросили три коктейля Молотова в Харьковской области
В Харьковской области во двор журналиста бросили три коктейля Молотова / 3 фотографии

Работники полиции провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

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Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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