У двір журналіста кинули три коктейлю Молотова в Харківській області

У Харківській області в селі Циркуни у двір будинку журналіста кинули три пляшки з легкозаймистою речовиною. Причетним загрожує до трьох років позбавлення волі.
З відповідною заявою в поліцію звернувся 35-річний представник інформаційного агентства.
За адресою виїхала слідчо-оперативна група.
Правоохоронці відкрили провадження за ч. 1 ст. 345-1 (загроза або насильство стосовно журналіста) КК України. Максимальне покарання за санкцією статті передбачає до 3 років в’язниці.
Зараз силовики шукають причетних до цього злочину.
У Харківській області у двір журналіста кинули три коктейлі Молотова / 3 фотографии
Працівники поліції провели огляд місця події й вилучили речові докази.