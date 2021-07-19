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Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

У Харківській області у двір журналіста кинули три коктейлі Молотова

коктейл молотова нацпол

У Харківській області в селі Циркуни у двір будинку журналіста кинули три пляшки з легкозаймистою речовиною. Причетним загрожує до трьох років позбавлення волі. 

З відповідною заявою в поліцію звернувся 35-річний представник інформаційного агентства.

За адресою виїхала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 1 ст. 345-1 (загроза або насильство стосовно журналіста) КК України. Максимальне покарання за санкцією статті передбачає до 3 років в’язниці. 

Зараз силовики шукають причетних до цього злочину. 

У двір журналіста кинули три коктейлю Молотова в Харківській області
У двір журналіста кинули три коктейлю Молотова в Харківській області
У двір журналіста кинули три коктейлю Молотова в Харківській області
У двір журналіста кинули три коктейлю Молотова в Харківській області
У двір журналіста кинули три коктейлю Молотова в Харківській області
У двір журналіста кинули три коктейлю Молотова в Харківській області
У Харківській області у двір журналіста кинули три коктейлі Молотова / 3 фотографии

Працівники поліції провели огляд місця події й вилучили речові докази.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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