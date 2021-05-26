В Киеве мужчина бросил в троллейбус коктейль Молотова — ФОТО

В Киеве на улице Драйзера загорелся троллейбус с пассажирами. Неизвестный мужчина бросил в окно бутылку с легковоспламеняющимся веществом.

В результате в троллейбусе разбилось стекло и произошло возгорание в салоне. Одна пассажирка получила травмы, ее пришлось госпитализировать.

Пожар ликвидирован, а злоумышленника задержала полиция.

Им оказался местный житель 1993 года рождения, правоохранители уже общаются с ним.

Также на месте работают следственно-оперативная группа, патрульные полицейские, спасатели и врачи.

Разбил окна в трамвае

В Харькове пьяный 31-летний мужчина разбил окна в городском трамвае.

Пассажир не услышал информации об изменениях его маршрута и устроил скандал. В знак возмущения он решил разбить окна, а также со своим другом требовал у водителя вернуть деньги за проезд.

Стекло мужчина разбил ногой, другие пассажиры сняли его неадекватное поведение на видео. Из-за этого дебошир толкнул одну из пассажирок и вырвал у нее из рук телефон.