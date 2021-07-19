Пожар в Киеве: подробности пожара

В Киеве произошел масштабный пожар на складах, расположенных в Голосеевском районе. Пламя мгновенно охватило здания на площади 1200 кв. м.

Огонь вспыхнул на улице Пироговский путь, 154. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения ГСЧС.

Известно, что горит одноэтажное складское здание с пищевыми продукты на площади 1 200 кв. м. Частично разрушены строительные конструкции стен и крыши.

Спасатели смогли локализовать пожар в 8.44, сейчас продолжается ликвидация огня. Пламя тушат с внешней стороны здания, поскольку конструкции могут полностью обрушиться.

По данным ГСЧС, для ликвидации огня привлекли 45 человек личного состава, 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники. Причину пожара выясняют специалисты.