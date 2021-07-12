Сегодня утром в Киеве произошел пожар в одной из многоэтажек жилого дома. По данным ДСНС, электросамокат в квартире загорелся во время зарядки.

После этого огонь распространился на второй электросамокат, который стоял рядом. Мужчина и женщина, находившиеся в комнате квартиры, смогли самостоятельно выйти из своего жилища.

Пожар произошел на улице Героев Сталинграда в Оболонском районе Киева. Самокат загорелся в коридоре квартиры на седьмом этаже.

До прибытия спасателей мужчина 1986 года рождения обратился за помощью медицинских работников. Жителя Киева госпитализировали в лечебный центр с ожогами рук и лица.

Пожарные смогли ликвидировать огонь. Из-за пожара сгорело два электросамоката, а также закопчены стены и потолок в коридоре квартиры.

На месте пожара работали 15 спасателей и четыре единицы пожарно-спасательной техники. Правоохранители выясняют причины этого события.