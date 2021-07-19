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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

У Києві масштабна пожежа: горять склади у Голосіївському районі

У Києві масштабна пожежа: горять склади у Голосіївському районі

У Києві сталася масштабна пожежа на складах, розташованих у Голосіївському районі. Полум’я миттєво охопило будівлі на площі 1 200 кв. м.

Вогонь спалахнув на вулиці Пирогівський шлях, 154. На місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС.

Пожежа у Києві: подробиці пожежі

Відомо, що горить одноповерхова складська будівля з харчовими продукти на площі 1 200 кв. м. Частково зруйновані будівельні конструкції стін та даху.

Рятувальники змогли локалізувати пожежу о 8.44, наразі триває ліквідація вогню. Полум’я гасять з зовнішньої сторони будівлі, оскільки її конструкції можуть повністю обвалитися.

Пожежа у Києві: подробиці пожежі

Пожежа у Києві: подробиці пожежі

За даними ДСНС, для ліквідації вогню залучили 45 людей особового складу, 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки. Причину пожежі з’ясовують фахівці.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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