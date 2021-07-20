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Факты / Происшествия
Максим Зайченко |

В Киеве женщина попыталась ограбить банк с коктейлем Молотова

банк полиция киев

В Киеве во вторник, 20 июля, женщина попыталась ограбить банк на ул. Автозаводской с помощью коктейля Молотова и пистолета. Сотрудники банка выполнили ее условия, но на выходе уже ждали полицейские.

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, женщина зашла в помещение и бросила подожженную бутылку с жидкостью, а после под угрозой пистолетом потребовала деньги.

— Работники учреждения выполнили ее требование и немедленно вызвали полицию, которая за несколько минут прибыла в адрес и у выхода задержала злоумышленницу, — сообщили в ведомстве.

В результате инцидента никто не пострадал, а на месте продолжают работать силовики. Они опрашивают свидетелей и общаются с задержанной.

Ограбление банка в Киеве — женщину уже задержали
Ограбление банка в Киеве — женщину уже задержали
Ограбление банка в Киеве — женщину уже задержали
Ограбление банка в Киеве — женщину уже задержали
Ограбление банка в Киеве — женщину уже задержали
Ограбление банка в Киеве — женщину уже задержали
Ограбление банка в Киеве — женщину уже задержали
Ограбление банка в Киеве — женщину уже задержали
В Киеве женщина попыталась ограбить банк с коктейлем Молотова / 4 фотографии

Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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