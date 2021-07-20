Пограбування банку в Києві – жінку вже затримали

У Києві у вівторок, 20 липня, жінка спробувала пограбувати банк на вул. Автозаводській за допомогою коктейлю Молотова та пістолета. Співробітники банку виконали її умови, але на виході вже чекали поліцейські.

Як повідомили в прес-службі столичної поліції, жінка зайшла в приміщення і кинула підпалену пляшку з рідиною, а після, погрожуючи пістолетом, почала вимагати гроші.

– Працівники установи виконали її вимогу і негайно викликали поліцію, яка за кілька хвилин прибула на адресу і біля виходу затримала зловмисницю, – повідомили у відомстві.

У результаті інциденту ніхто не постраждав, а на місці продовжують працювати силовики. Вони опитують свідків і спілкуються із затриманою.

У Києві жінка спробувала пограбувати банк з коктейлем Молотова / 4 фотографии

Відомості про інцидент внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до 15 років в’язниці з конфіскацією майна.