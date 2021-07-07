В Тюмени (Россия) мужчина взял в заложники людей в отделении Сбербанка. По разным данным, в заложниках находилось двое или трое сотрудников финансового учреждения. Сейчас его уже арестовали — он сдался полиции.

Злоумышленник требовал выкуп в размере 15 млн рублей и угрожал активировать взрывчатку, якобы находится в его сумке. В помещение для проведения переговоров прибыли представители банка и силовики.

Из дома, на первом этаже которого находится отделение Сбербанка, эвакуировали 50 человек. На место также приехал мэр города. По предварительным данным, злоумышленник состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

В результате инцидента никто не пострадал, а “взрывчатка” оказалась ненастоящей.

В соцсетях публикуют видео с места происшествия и фото нападавшего.

В мае похожий случай произошел в США в штате Миннесота. Там грабители взяли в заложники пять человек и пытались ограбить местный банк.

Все заложники были работникам учреждения. В результате инцидента никто не пострадал.