Убийцу Сармата осудили на 11 лет и оштрафовали на 700 тыс. гривен

В Бердянском районном суде огласили приговор за убийство Сармата — добровольца батальона Донбасс Виталия Олешко.

Осудили лишь стрелка Артема Матюшина. Он отсидит в тюрьме 11 лет.

Суд засчитал ему время отбывания под стражей с 2018 года.

Также Матюшин должен уплатить 700 тыс. гривен морального ущерба и выплачивать дочери убитого 1241 гривну ежемесячно до достижения ее совершеннолетия.

Других вероятных организаторов — Михаила Сигиди, Евгения Бродского, Виктора Власюка и вероятных соучастников Николая Ломаку, Александра Обухова, Максима Владимиренкова, Тараса Мовчана, Дениса Зеленкина суд оправдал за недостаточностью доказательств.

По словам судей, большинство доказательств, которые полиция приобщила к материалам дела, являются недопустимыми, но не доказывают вину обвиняемых.

Кроме Матюшина, до трех лет и одного месяца заключения засудили Виктора Власюка. Однако тюремный срок он будет отбывать за хранение каннабиса и 11 боевых патронов.

Ему присудили и часть неотбытого наказания за хулиганство.

Кроме убийства Олешко, оружия и наркотиков в деле был эпизод разбойного нападения на семью днепровских судей.

Власюк привлек Мовчана, Зеленкина, Кузнецова и Смирнова проникнуть в дом судей и забрать 1,5 млн гривен и имущество. По этому эпизоду всех оправдали за недоказанностью преступления.

Адвокаты потерпевших и прокуратура обжалуют приговор.

Виталия Олешко застрелили 31 июля 2018 из двуствольного ружья во дворе собственного дома в Бердянске.

Источник: Hromadske