Вбивцю Сармата засудили на 11 років і оштрафували на 700 тис. гривень

В Бердянському міськрайонному суді оголосили вирок за вбивство Сармата добровольця батальйону Донбас Віталія Олешка.

Засуджено лише стрілка Артема Матюшина. Він відсидить у в’язниці 11 років.

Суд зарахував йому час відбування під вартою з 2018 року.

Ще Матюшин повинен сплатити 700 тис. гривень моральної шкоди, а також виплачувати дочці вбитого 1 241 гривню щомісяця до досягнення її повноліття.

Інших ймовірних організаторів Михайла Сигиду, Євгенія Бродського, Віктора Власюка і ймовірних співучасників Миколу Ломаку, Олександра Обухова, Максима Владимиренкова, Тараса Мовчана, Дениса Зеленкіна суд виправдав через недостатність доказів.

За словами суддів, більшість доказів, що поліція долучила до матеріалів справи, є неприпустимими, але не доводять вину обвинувачених.

Окрім Матюшина, до трьох років і одного місяця засудили Віктора Власюка, але тюремний термін він буде відбувати за зберігання канабісу та 11 бойових патронів.

Суд також приєднав йому частину невідбутого покарання за хуліганство і зараховує час відбування покарання з дня затримання в 2019 році.

Крім вбивства Олешка, зброї і наркотиків в справі був епізод щодо розбійного нападу на сім’ю дніпровських суддів. Власюк залучив Мовчана, Зеленкіна, Кузнєцова і Смирнова проникнути в будинок суддів і забрати 1,5 мільйона гривень і майно. За цим епізодом всіх виправдали через відсутність доказів злочину.

Адвокати потерпілих і прокуратура оскаржуватимуть вирок.

Віталія Олешко застрелили 31 липня 2018 року із двоствольної рушниці на подвір’ї власного будинку у Бердянську.

Джерело: Hromadske