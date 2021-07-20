Убийство жены и дочери — в Луцке задержали мужчину

В Луцке во вторник, 20 июля, задержали 62-летнего мужчину по подозрению в убийстве жены и дочери. Об этом сообщила женщина, которая живет по соседству.

Как сообщили в полиции Волынской области, заявительница в 7.15 утра рассказала, что ее 62-летний сосед убил жену и дочь.

— На место происшествия прибыли патрульные полицейские, которые задержали мужчину, вероятно, причастного к убийству. В квартире они обнаружили тела двух женщин — 56 и 22 лет, — отметили в полиции.

По данным местных СМИ, мужчина убил женщин топором и был в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Зарубил жену и дочь: в Луцке задержали подозреваемого в двойном убийстве / 4 фотографии

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по п.1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). По этой статье грозит наказание до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

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