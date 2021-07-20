Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

Зарубав дружину та доньку: у Луцьку затримали підозрюваного у подвійному вбивстві

убийство Луцк

У Луцьку у вівторок, 20 липня, затримали 62-річного чоловіка за підозрою у вбивстві дружини та доньки. Про це повідомила жінка, яка живе по сусідству. 

Як повідомили в поліції Волинської області, заявниця о 7.15 ранку розповіла, що її 62-річний сусід вбив дружину та доньку.

– На місце події прибули патрульні поліцейські, які затримали чоловіка, ймовірно, причетного до вбивства. У квартирі вони виявили тіла двох жінок – 56 і 22 років, – зазначили в поліції. 

За даними місцевих ЗМІ, чоловік убив жінок сокирою і був в стані алкогольного сп’яніння.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Всі обставини інциденту встановлюються.

Вирішується питання про оголошення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу. 

Вбивство дружини та доньки – в Луцьку затримали чоловіка
Вбивство дружини та доньки – в Луцьку затримали чоловіка
Вбивство дружини та доньки – в Луцьку затримали чоловіка
Вбивство дружини та доньки – в Луцьку затримали чоловіка
Вбивство дружини та доньки – в Луцьку затримали чоловіка
Вбивство дружини та доньки – в Луцьку затримали чоловіка
Вбивство дружини та доньки – в Луцьку затримали чоловіка
Вбивство дружини та доньки – в Луцьку затримали чоловіка
Зарубав дружину та доньку: у Луцьку затримали підозрюваного у подвійному вбивстві / 4 фотографии

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п.1 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство). За цією статтею загрожує покарання до 15 років в’язниці або довічне позбавлення волі. 

Раніше в місті Бориспіль Київської області жінка вбила ножем свого чоловіка.

Пара жила в місцевому гуртожитку й вирішила повечеряти в альтанці. Між ними виник конфлікт, після чого жінка встромила ножа у груди коханому. 

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка