Вбивство дружини та доньки – в Луцьку затримали чоловіка

У Луцьку у вівторок, 20 липня, затримали 62-річного чоловіка за підозрою у вбивстві дружини та доньки. Про це повідомила жінка, яка живе по сусідству.

Як повідомили в поліції Волинської області, заявниця о 7.15 ранку розповіла, що її 62-річний сусід вбив дружину та доньку.

– На місце події прибули патрульні поліцейські, які затримали чоловіка, ймовірно, причетного до вбивства. У квартирі вони виявили тіла двох жінок – 56 і 22 років, – зазначили в поліції.

За даними місцевих ЗМІ, чоловік убив жінок сокирою і був в стані алкогольного сп’яніння.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Всі обставини інциденту встановлюються.

Вирішується питання про оголошення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Зарубав дружину та доньку: у Луцьку затримали підозрюваного у подвійному вбивстві / 4 фотографии

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п.1 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство). За цією статтею загрожує покарання до 15 років в’язниці або довічне позбавлення волі.

Раніше в місті Бориспіль Київської області жінка вбила ножем свого чоловіка.

Пара жила в місцевому гуртожитку й вирішила повечеряти в альтанці. Між ними виник конфлікт, після чого жінка встромила ножа у груди коханому.