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Наташа Тарчевська |

На Львовщине лошадь откусила щеку 5-летней девочке, ее готовят к операции

На Львовщине лошадь откусила щеку 5-летней девочке, ее готовят к операции

В Золочевском районе Львовской области серьезно травмировалась 5-летняя девочка. Ребенка за щеку укусила лошадь.

Медики выяснили, что девочка хотела погладить маленького жеребенка, но рядом возле него стояла кобыла.

Подумав, что ребенок хочет ему навредить, кобыла укусила девочку за лицо.

Сразу же после инцидента ребенка срочно госпитализировали в ожоговое отделение 8-й клинической больницы Львова.

— Дефект мягких тканей на лице ребенка достаточно большой, размером примерно 5 на 8 см, — сообщил журналистам заведующий отделением Василий Савчин.

В ближайшее время девочку ожидает операция. Удастся ли медикам восстановить поврежденную часть лица, пока неизвестно.

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Источник: Zaxid.net

Фото: Depositphotos

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