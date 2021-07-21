Играл петардой, пока мама не видела: под Львовом мальчику оторвало четыре пальца

Во Львовской области 6-летний мальчик серьезно травмировался во время игры с петардой. В результате взрыва ему оторвало четыре пальца на руке.

Инцидент произошел поздно вечером 20 июля в одном из сел Львовского района.

Когда мальчик достал петарду и начал ею играть, вместе с ним в доме находилась мать.

После того, как женщина услышала звук взрыва, она нашла своего сына на полу с окровавленной рукой.

После госпитализации медики установили диагноз травматическая ампутация четырех пальцев левой кисти.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ст. 166 УК Украины.

Речь идет о злостном неисполнении родительских обязанностей: санкция статьи предусматривает условный или реальный срок от двух до пяти лет.

Все обстоятельства травмирования 6-летнего мальчика устанавливаются, следствие продолжается.