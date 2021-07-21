На Львівщині кінь відкусив щоку 5-річній дівчинці, її готують до операції

В Золочівському районі Львівської області серйозно травмувалася 5-річна дівчинка. Дитину за щоку вкусив кінь.

Медики з’ясували, що дівчинка хотіла погладити маленьке лоша, але поруч біля нього стояла кобила.

Подумавши, що дитина хоче йому зашкодити, кобила вкусила дівчинку за обличчя.

Відразу після інциденту дитину терміново госпіталізували до опікового відділення 8-ї клінічної лікарні Львова.

– Дефект м’яких тканин на обличчі дитини доволі великий, розміром приблизно 5 на 8 см, – повідомив журналістам завідувач відділення Василь Савчин.

Найближчим часом на дівчинку чекає операція. Чи вдасться медикам відновити пошкоджену частину обличчя, наразі невідомо.