Пожар в Днепре: подробности пожара

В городе Днепр произошел пожар в одноэтажном жилом доме на двух хозяев. Огонь вспыхнул на крыше здания.
Пламя повредило деревянное перекрытие, бытовые вещи и внутреннюю облицовку стен и потолка. Огонь охватил площадь около 60 кв. м.
В результате пожара на улице Календарной Самарского района погибших или пострадавших нет.
Сообщение о происшествии поступило ночью 21 июля. Пожарные локализовали пламя ночью в 5.03, а ликвидировали в 5.20.
Для тушения огня привлекли 12 спасателей личного состава ГСЧС и две единицы пожарно-спасательной техники Главного управления.