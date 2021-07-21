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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Пожар в Днепре: огонь вспыхнул в жилом доме

Пожар в Днепре: огонь вспыхнул в жилом доме

В городе Днепр произошел пожар в одноэтажном жилом доме на двух хозяев. Огонь вспыхнул на крыше здания.

Пламя повредило деревянное перекрытие, бытовые вещи и внутреннюю облицовку стен и потолка. Огонь охватил площадь около 60 кв. м.

Пожар в Днепре: подробности пожара

В результате пожара на улице Календарной Самарского района погибших или пострадавших нет.

Сообщение о происшествии поступило ночью 21 июля. Пожарные локализовали пламя ночью в 5.03, а ликвидировали в 5.20.

Для тушения огня привлекли 12 спасателей личного состава ГСЧС и две единицы пожарно-спасательной техники Главного управления.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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