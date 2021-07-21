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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Пожежа у Дніпрі: вогонь спалахнув у житловому будинку

Пожежа у Дніпрі: вогонь спалахнув у житловому будинку

У місті Дніпро сталася пожежа в одноповерховому житловому будинку на двох господарів. Вогонь спалахнув на даху будівлі.

Полум’я пошкодило дерев’яне перекриття, побутові речі та внутрішнє облицювання стін та стелі. Вогонь охопив площу близько 60 кв. м.

Пожежа у Дніпрі: подробиці пожежі

У результаті пожежі на вулиці Календарній Самарського району загиблих чи постраждалих немає.

Повідомлення про надзвичайну подію надійшло вночі 21 липня. Вогнеборці локалізували полум’я вночі о 5.03, а ліквідували о 5.20.

Для гасіння вогню залучили 12 рятувальників особового складу ДСНС та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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