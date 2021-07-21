Пожежа у Дніпрі: подробиці пожежі

У місті Дніпро сталася пожежа в одноповерховому житловому будинку на двох господарів. Вогонь спалахнув на даху будівлі.

Полум’я пошкодило дерев’яне перекриття, побутові речі та внутрішнє облицювання стін та стелі. Вогонь охопив площу близько 60 кв. м.

У результаті пожежі на вулиці Календарній Самарського району загиблих чи постраждалих немає.

Повідомлення про надзвичайну подію надійшло вночі 21 липня. Вогнеборці локалізували полум’я вночі о 5.03, а ліквідували о 5.20.

Для гасіння вогню залучили 12 рятувальників особового складу ДСНС та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління.