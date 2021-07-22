Непогода в Украине снова наделала бед. По состоянию на утро 22 июля известно, что из-за падения дерева и сорванной крыша погибли два человека, семеро госпитализированы.

Первый трагический случай произошел в Дружковке Донецкой области — на человека упало дерево. А в Константиновке из-за падения деревьев пострадали семь человек — всех госпитализировали. Также в городах и селах области ветер повредил крыши 77 домов, трех школ и восьми административных объектов.

В селе Мусиевка Луганской области человек погиб из-за падения конструкций крыши. В Сватово повреждены две кровли пятиэтажных жилых домов и частично — крыша городской больницы. В Троицком ветер повредил кровлю школы.

В целом в результате осложнения погодных условий в Украине из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 99 населенных пунктов в восьми областях.

Больше всего в Донецкой — 29, в Одесской — 23, в Кировоградской — 16, в Черкасской — 14, по пять — в Киевской и Николаевской, четыре — в Днепропетровской и три — в Луганской.

Из-за ливней подтоплены 38 частных жилых домов и дворов, эвакуировано 18 человек, а также повреждено 100 крыш и повалены 90 деревьев.