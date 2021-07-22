Негода в Україні знову наробила лиха. Станом на ранок 22 липня відомо, що через падіння дерев та зірваний дах загинули дві людини, сімох госпіталізовано.

Перший трагічний випадок стався у Дружківці Донецької області – на людину впало дерево. А в Костянтинівці через падіння дерев постраждали сім осіб – усіх госпіталізовано. Також у містах та селах області вітер пошкодив дахи 77 будинків, трьох шкіл та восьми адміністративних об’єктів.

У селі Мусіївка Луганської області людина загинула через падіння конструкцій даху. У Сватовому пошкоджено дві покрівлі п’ятиповерхових житлових будинків та частково – дах міської лікарні. У Троїцькому вітер пошматував покрівлю школи.

Загалом внаслідок ускладнення погодних умов в Україні через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 99 населених пунктів у восьми областях.

Найбільше в Донецькій – 29, в Одеській – 23, у Кіровоградській – 16, у Черкаській – 14, по п’ять – у Київській та Миколаївській, чотири – в Дніпропетровській та три – в Луганській.

Через зливи підтоплено 38 приватних житлових будинків та домогосподарств, евакуйовано 18 осіб, а також пошкоджено 100 покрівель та повалено 90 дерев.