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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

В Сватово на Луганщине ураган повалил водонапорную башню и сорвал крышу с больницы

Негода на Луганщині

Сильный ураган прошелся 21 июля Луганской областью. Из-за непогоды на территории больницы в городе Сватово упала водонапорная башня, которая сейчас пустая, поскольку не используется.

Над хирургическим отделением частично сорвало крышу, пострадала и кровля на двух пятиэтажных жилых домах.

Кроме того, есть частичное обесточивание населенных пунктов в Северодонецком (вблизи города Кременная) и Сватовском районах.

В самом Сватово дома обесточены на 14 улицах, а в районе без света такие села, как Гончаровка, Меловатка, Нижняя Дуванка, Хомовка, Краснореченское.

Точное количество отключенных абонентов неизвестно. О погибших или пострадавших информация не поступала.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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