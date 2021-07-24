Луцкий горрайонный суд арестовал на два месяца без права внесения залога мужчину, который подозревается в убийстве своей бывшей жены Майи Вегеры и дочери Татьяны.

И полиция, и прокуратура настаивали на том, чтобы подозреваемого Василия Пилипюка оставили в СИЗО, чтобы тот не уничтожил ключевые доказательства, ведь конкретное орудие преступления до сих пор не установлено.

Тем временем государственный защитник подозреваемого в ходатайстве стороны обвинения просил отказать и убеждал, что мужчину можно отпустить домой, надев ему электронный браслет.

– Подзащитный – пенсионер, имеет заболевание и третью группу инвалидности. Не состоит на учете у нарколога и психиатра. На время инкриминируемого ему правонарушения не находился в состоянии алкогольного опьянения, – замечал во время заседания суда адвокат.

Мотивы своего поступка мужчина упорно объяснять не хочет, показаний полиции не дает. После содеянного никуда не убегал и спокойно ждал патрульных.

57-летнюю Майю и 22-летнюю Татьяну родственники едва смогли опознать.

– Таня, бедненькая, наверное, убегала, потому что в коридоре лежала. А сестра была на диване, – рассказывает, где нашли тела, сестра и тетя убитых Зоя.

Ее племянница только месяц назад получила диплом магистра.

Родные и соседи единодушны: Василий был настоящим семейным тираном – за избиение жены и дочери даже имел судимость, но в тюрьму так и не сел.

Теперь в случае доказательства причастности Василия к убийству бывшей жены и дочери, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Сообщение об убийстве матери и дочери в Луцке поступило утром 20 июля. О происшествии правоохранителям заявила соседка убитых.