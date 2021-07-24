Луцький міськрайонний суд арештував на два місяці без права внесення застави чоловіка, якого підозрюють у вбивстві колишньої дружини Майї Вегери та доньки Тетяни.

І поліція, і прокуратура наполягали на тому, щоб підозрюваного Василя Пилипюка залишили в СІЗО, щоб той не знищив ключові докази, адже конкретне знаряддя злочину досі не встановлене.

Натомість державний захисник підозрюваного у клопотанні сторони обвинувачення просив відмовити й переконував, що чоловіка можна відпустити додому, вдягнувши йому електронний браслет.

– Підзахисний – пенсіонер, має захворювання та третю групу інвалідності. Не перебуває на обліку в нарколога та психіатра. На час інкримінованого йому правопорушення не перебував у стані алкогольного сп’яніння, – зауважував під час засідання суду адвокат.

Мотиви свого вчинку чоловік вперто пояснювати не хоче, свідчень поліції не дає. Після скоєного нікуди не тікав та спокійно чекав на патрульних.

57-річну Майю та 22-річну Тетяну родичі ледве змогли впізнати.

– Таня, бідненька, мабуть, тікала, бо в коридорі лежала. А сестра була на дивані, – розповідає, де знайшли тіла, сестра та тітка вбитих Зоя.

Її племінниця лише місяць тому отримала диплом магістра.

Рідні та сусіди одностайні: Василь був справжнім сімейним тираном – за побиття дружини й доньки навіть мав судимість, але до в’язниці так і не сів.

Тепер у разі доведення причетності Василя до вбивства колишньої дружини та дочки, йому загрожує довічне позбавлення волі.

Повідомлення про вбивство матері та доньки в Луцьку надійшло вранці 20 липня. Про надзвичайну подію правоохоронцям сповістила сусідка вбитих.