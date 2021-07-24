Луцький міськрайонний суд арештував на два місяці без права внесення застави чоловіка, якого підозрюють у вбивстві колишньої дружини Майї Вегери та доньки Тетяни.
І поліція, і прокуратура наполягали на тому, щоб підозрюваного Василя Пилипюка залишили в СІЗО, щоб той не знищив ключові докази, адже конкретне знаряддя злочину досі не встановлене.
Натомість державний захисник підозрюваного у клопотанні сторони обвинувачення просив відмовити й переконував, що чоловіка можна відпустити додому, вдягнувши йому електронний браслет.
– Підзахисний – пенсіонер, має захворювання та третю групу інвалідності. Не перебуває на обліку в нарколога та психіатра. На час інкримінованого йому правопорушення не перебував у стані алкогольного сп’яніння, – зауважував під час засідання суду адвокат.
Мотиви свого вчинку чоловік вперто пояснювати не хоче, свідчень поліції не дає. Після скоєного нікуди не тікав та спокійно чекав на патрульних.
57-річну Майю та 22-річну Тетяну родичі ледве змогли впізнати.
– Таня, бідненька, мабуть, тікала, бо в коридорі лежала. А сестра була на дивані, – розповідає, де знайшли тіла, сестра та тітка вбитих Зоя.
Її племінниця лише місяць тому отримала диплом магістра.
Рідні та сусіди одностайні: Василь був справжнім сімейним тираном – за побиття дружини й доньки навіть мав судимість, але до в’язниці так і не сів.
Тепер у разі доведення причетності Василя до вбивства колишньої дружини та дочки, йому загрожує довічне позбавлення волі.
Повідомлення про вбивство матері та доньки в Луцьку надійшло вранці 20 липня. Про надзвичайну подію правоохоронцям сповістила сусідка вбитих.