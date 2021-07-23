В ходе международных военных учений Казацкая Булава 2021 (Cossack Mace), которые проходят в Николаевской области на полигоне Широкий Лан, танковые снаряды долетели до села. Один из них взорвался во дворе частного дома.

К счастью, в результате взрывов никто не пострадал.

Николаевская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона открыла уголовное производство по факту халатного отношения к военной службе — это ч. 3 ст. 425 УК Украины.

Следователи установили, что 22 июля во время заключительной части учений Cossack Mace-2021 в ходе стрельб, которые выполняли военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы из танков Т-64 в движении зафиксированы снаряды, разорвавшиеся вблизи населенного пункта и на территории частного домохозяйства.

Назначена проверка для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.

Источник: Військова прокуратура Південного регіону