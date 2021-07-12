В Украине начались международные украинско-британские военные учения Казацкая Булава 2021 (Cossack Mace).
На базе Межвидового центра подготовки военных частей и подразделений военные будут совершенствовать свои профессиональные навыки.
Участие в учениях примут около 2 тыс. военнослужащих и более 300 единиц военной техники из пяти стран. Среди них Украина, Великобритания, Канада, США, Швеция.
Военные учения Cossack Mace будут проходить с 12 до 24 июля. Во время этого пограничники подразделений быстрого реагирования повысят свою профессиональную подготовку.
Также такой шаг поможет улучшить совместную работу военных подразделений Украины и НАТО во время оборонительных операций.
Во время учений военные отработают процессы принятия решений и оборонных ситуаций совместно с другими подразделениями.