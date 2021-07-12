В Украине начались международные украинско-британские военные учения Казацкая Булава 2021 (Cossack Mace).

На базе Межвидового центра подготовки военных частей и подразделений военные будут совершенствовать свои профессиональные навыки.

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Участие в учениях примут около 2 тыс. военнослужащих и более 300 единиц военной техники из пяти стран. Среди них Украина, Великобритания, Канада, США, Швеция.

Военные учения Cossack Mace будут проходить с 12 до 24 июля. Во время этого пограничники подразделений быстрого реагирования повысят свою профессиональную подготовку.

Также такой шаг поможет улучшить совместную работу военных подразделений Украины и НАТО во время оборонительных операций.

Во время учений военные отработают процессы принятия решений и оборонных ситуаций совместно с другими подразделениями.