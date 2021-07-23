У ході міжнародних військових навчань Козацька Булава 2021 (Cossack Mace), які проходять у Миколаївській області на полігоні Широкий Лан, танкові снаряди долетіли до села. Один з них вибухнув у дворі приватного будинку.

На щастя, внаслідок вибухів ніхто не постраждав.

Миколаївська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону відкрила кримінальне провадження за фактом недбалого ставлення до військової служби – це ч. 3 ст. 425 КК України.

Слідчі встановили, що 22 липня під час заключної частини навчань Cossack Mace-2021 у ході стрільб, які виконували військовослужбовці 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи з танків Т-64 у русі зафіксовано снаряди, що розірвалися неподалік населеного пункту та на території приватного домогосподарства.

Призначено перевірку для встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності.

Джерело: Військова прокуратура Південного регіону