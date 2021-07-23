В Бердянске во время ливня двух мужчин убило током

В результате обрыва электропроводов, которое произошло во время ливня в Бердянске (Запорожская область) 22 июля, двух мужчин посреди улицы убило током.

Местные СМИ сообщают, что несчастный случай произошел на перекрестке проспекта Победы и улицы Богуславского.

Врачи скорой и спасатели не сразу смогли подойти к погибшим. Они ждали, когда энергетики отключат напряжение.

Из-за ливня в Бердянске вчера подтопило 70 дворов. Спасатели вывели 32 человека, среди которых 10 детей, из подтопленных участков.

Непогода 22 июля задела и другие южные регионы Украины. В Одессе из-за дождей подтопило 48 дворов, а в селе Нерубайское Одесского района смыло земляную дамбу местного пруда и залило 10 частных дворов.

В Херсонской области в селе Двойное Генического района в результате интенсивных осадков произошло подтопление шести жилых домов и 25 приусадебных участков.

Фото: Новости Бердянска