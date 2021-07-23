У Бердянську під час зливи двох чоловіків вбило струмом

Внаслідок обриву електродротів, яке сталося під час зливи у Бердянську (Запорізька область) 22 липня, двох чоловіків посеред вулиці вбило струмом.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що нещасний випадок стався на перехресті проспекту Перемоги та вулиці Богуславського.

Лікарі швидкої і рятувальники не відразу змогли підійти до загиблих. Вони чекали, коли енергетики вимкнуть напругу.

Через зливу у Бердянську вчора підтопило 70 дворів. Рятувальники вивели 32 людей, серед яких 10 дітей, з підтоплених ділянок.

Негода 22 липня зачепила й інші південні регіони України. В Одесі через дощі підтопило 48 дворів, а в селі Нерубайске Одеського району змило земляну греблю місцевого ставка і залило 10 приватних дворів.

У Херсонській області у селі Двійне Генічеського району внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення шести житлових будинків та 25 присадибних ділянок.

Фото: Новости Бердянска